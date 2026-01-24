İzmir'de bir kadın sokak ortasında katledildi!

İzmir’in Menemen ilçesinde 33 yaşındaki Lokman Etken, 26 yaşındaki Gözde Akbaba'yı sokak ortasında tabancayla vurarak katletti.

Olay, 19 Ocak saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Lokman Etken, Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, kadına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan ağır yaralı genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözde Akbaba’nın cenazesinin memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.