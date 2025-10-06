İzmir'de bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından katledildi!

İzmir'in Menderes ilçesinde 45 yaşındaki Serpil G., uzaklaştırma kararı aldırdığı ve evli olduğu 48 yaşındaki A.G. tarafından katledildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Serpil G. ve evli olduğu erkek A.G. tarafından bıçakla katledildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serpil G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Güral’ı cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Şüpheli erkek ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Serpil G.'nin geçen 22 Eylül'den itibaren A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.