İzmir'de bir kişi, sosyal medyada Erdoğan'a 'hakaret' ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Sosyal medyada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu ifade edilen 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Erdoğan ile Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, Z.M'nin İzmir'de ikamet ettiği adreste yakalandığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.M'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklandı.