Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 23:14
  • Giriş: 08.01.2024 23:14
  • Güncelleme: 08.01.2024 23:14
Kaynak: AA
İzmir'de bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı.

Germiyan Mahallesi'nde N.B. aralarında husumet bulunan ağabeyi M.B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. tabancayla ağabeyini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrendi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan N.B'yi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 