İzmir'de bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı
Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı.
Germiyan Mahallesi'nde N.B. aralarında husumet bulunan ağabeyi M.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. tabancayla ağabeyini bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedavi kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrendi.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan N.B'yi gözaltına aldı.
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