İzmir'de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de, A.Ö., hafif ticari araç ile geldikleri parkta aracın içinde tartıştığı arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (24), arkadaşı Fehim Can Erdoğan (23) ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, A.Ö. Erdoğan'ı bıçakladı.

Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erdoğan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.