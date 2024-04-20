İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı daha yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, gözaltında bulunan babanın olaydan sonra firar eden iki oğlu da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2. Kadriye Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında, şüpheliler E.E. (33) ve A.E'yi (30) Menemen'in Seyrek Mahallesi'nde saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltında bulunan baba K.E. ile yakalanan E.E. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

2. Kadriye Mahallesi'nde K.E, oğulları E.E. ve A.E. ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Kızıltepe, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis şüpheli K.E'yi gözaltına almış, olaydan sonra kaçan oğulları E.E. ve A.E'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.