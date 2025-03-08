İzmir'de bir oto lastikçide çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastik satış ve bakımının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİTİŞİĞİNDEKİ DÜKKANA SIÇRADI

İş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bu sırada yangın, bitişikteki başka bir lastik dükkanına sıçradı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasarın oluştuğu iş yerlerinde soğutma çalışmaları sürüyor