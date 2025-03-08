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İzmir'de bir oto lastikçide yangın çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastik satış ve bakımının yapıldığı işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Güncel
  • 08.03.2025 11:56
  • Giriş: 08.03.2025 11:56
  • Güncelleme: 08.03.2025 11:59
Kaynak: AA
İzmir'de bir oto lastikçide yangın çıktı
Fotoğraf: AA

İzmir'de bir oto lastik satış ve bakımının yapıldığı işyerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşyerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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