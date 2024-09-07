İzmir'de bir polis intihar etti: Kurallara hep uydum ama devleti yönetenler uymadı

İzmir'in Konak ilçesinde görev yapan polis Murat Baş, intihar etti. İntiharından önce yaşadığı sorunları Whatsapp uygulaması üzerinden gönderdiği bir mesajda anlatan Baş, hak ettiği emekliliğinin durdurulduğunu, ikinci kez şark görevine zorlandığını yazdı.

Baş, mesajında "Ben hep kurallara uydum ama devleti yönetenler uymadı. Aylardır belki genelge çıkar emekli olurum, şu lanet şarktan kurtulurum diyerekten bekledim son ana kadar. Başımızda hep memurlarına hiçbir zaman faydası olmamış İçişleri Bakanları tarafından yönetildik. Çalışma şartlarının düzensizliğinden, sürekli keyfi ek görevler, çıkışı olmayan mesailer..." ifadelerine yer verdi.

Baş'ın intihar mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan da polis intiharlarını defalarca Meclis gündeme getirdiğini, araştırma önergesi verdiğini ancak önergelerinin her defasında iktidar tarafından reddedildiğini kaydetti.

"İNTİHARLARI BU MESLEĞİN OLAĞAN SONUCU OLARAK GÖREN BİR BAKANLIK VAR"

Bakan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir polis memuru kardeşimiz daha yaşamına son verdi. Hayatına son veren M. B. İçişleri Bakanlığı için sadece bir sayı, bir istatistik onun anası, babası, eşi, evlatları var mı, ne hissediyorlar umurlarında değil. TBMM’de 9 yıldır polis intiharlarını defalarca gündeme getirmiş meclis araştırma önergesi vermiş bir milletvekiliyim. Önergelerim her defasında iktidar oylarıyla reddedildi. Polis onlar için şehit olduğunda kıymetli yaşarken hiç bir değeri yok. Son önergemin utanmadan reddedilmesini isteyen ise eski bir polis müdürüydü. Polis intiharlarını bu mesleğin olağan sonucu olarak gören bir bakanlık var ama polislerin sorunlarını konuşmak da çözmek de istemiyorlar. Hiçbir polisin yaşamına son vermediği, insanca yaşadığı, kendisini değerli hissettiği, emekli olup çocuklarının mürvetini gördüğü bir sistem kurulabilir, kuracağız."