İzmir'de BirGün’lük Buluşma: "Gerçeği savunanlar güçlüdür"

İzmir’de “Özgür bir ülke ve bağımsız medya için bir aradayız” sloganıyla BirGün’lük Buluşma gerçekleştirildi. BirGün Gazetesi tarafından düzenlenen ‘Birgün’lük Buluşma’ etkinlikleri kapsamında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Timur Soykan ile Yaşar Aydın, BirGün Gazetesi okurlarıyla bir araya geldi.

Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 26. Dönem Milletvekili ve BirGün Yazarı Zeynep Altıok, “BirGün muhalif medyanın gerçek haberci gazetelerinden, seslerinden biri. Bugün Evrensel Gazetesi ve diğer tüm yerel gazetelerin dostları burada. Gazetemiz BirGün, patronsuz ve kendi alanında iyi bir örnek. Bu anlamda ayrı bir hikâye. 2004’ten beri gerçek haberciliğin peşinde. 2004’ten bu yana bir aradayız ve zorlandığımız zamanlar oldu. Ülkemizin rejimi tehdit eden, özgürlüklerin bu kadar sınırlandığı bir ortamda yan yana oldukça sözü üretebilmek için çabalayan tüm dostlarımıza selam olsun. BirGün Gazetesi ve tüm bağımsız medya kuruluşlarının varlığı bu ülkede umudun varlığını gösteriyor” dedi.

24. Dönem Milletvekili Mustafa Moroğlu da, “BirGün 2004 yılında kuruldu ama öncesinde çok isimsiz kahraman var. BirGün Gazetesi’ni pazarlarda satan, sokaklarda bağıran insanlar var. Özgür basın için çok daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var. Bu dayanışmaya güç vermek çok önemli” diye konuştu.

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “Genç arkadaşlarımız hala mesleği BirGün’de yapmak istiyorsa Timur Soykan gibi arkadaşlarımızın bir katkısı var. Beni gazeteci yapan, gazeteciliğe ilgi duymamı sağlayan 1970’lerin mahpuslarıydı. İktidar bu ülkede gazeteyi, gazetecileri hep tehdit olarak gördü. AKP öncesini de yaşadım ve o zamanda çok zor dönemler vardı ama AKP ve medya arasındaki ilişki hiçbir zaman anlayabileceğimiz bir şey değil. Şu anda BirGün Gazetesi’nin 184 tane aktif davası var. Böyle bir düzende bizimle bu kadar uğraşılması çok anlaşılır bir şey değil. Bir avuç diyebileceğimiz kalan medyayla uğraşıyorlar. Biz çok iyi gazeteci olduğumuz için değil tüm bu baskı atmosferi içinde BirGün başka bir şey söylüyor. Önümüzdeki çok daha karanlık diyebileceğimiz bir sürece gireceğiz. Türkiye bir kavşağa girmiş durumda. Medyada bundan bağımsız değil. Bir tarafta bürokrasi, mafya ve tüm aygıtları elinde tutan devasa organizasyon. Çok ciddi bir iktidar gücüyle karşı karşıyayız” dedi.

“ÖRGÜTLENEREK REJİMİ YENMELİYİZ”

Bugüne kadar itiraz edilen tek adam rejiminin artık iktidara yetmemeye başladığını belirten Aydın, “Rejim onları taşımıyor. Yeni bir düzen tasarlıyorlar. Biz gazete olarak rejime karşı mücadeleyi görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu toprakları daha özgür bir hale getirmek için mücadele edip başaracağız ya da önümüzdeki süreç hepimiz için daha zor bir dönem olacak. Rıza üretemeyen, halkından destek alamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu rejimden bıktım diyen insanları yan yana getirmeliyiz. BirGün Gazetesi’nin kendisi bile tüm bu medya ortamında umutlanmak için yeterli bir şey. Gazetede yaklaşık 40-50 tane genç arkadaşımız çalışıyor. Her sabah bir umudu yeniden bir araya getiriyorlar. BirGün Gazetesi’nin arkasında örgütlü bir güç olduğu için yaşıyor. Yapabileceğimiz tek şey bir araya gelip yeniden örgütlenmek ve bu rejimi yenmektir. Gazeteciler olarak bunun bedelini ödemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de, “İzmir basını da Türkiye’den pek farklı değil. Biz muhalif kelimesinin değil hakikat kelimesinin peşindeyiz. Biz gerçekleri yazıyoruz diye gazetecileri cezalandırmak çözüm değil. Biz aynaya düşenleri gösteriyoruz, bu görüntüleri beğenmiyorsanız sorumluluk beğenmeyenlerdedir” diye konuştu.

Mustafa Moroğlu, Yaşar Aydın, Dilek Gappi, Timur Soykan

“GERÇEĞİ SAVUNANLAR GÜÇLÜDÜR”

Gazeteci Timur Soykan ise, “Asıl güç, inanç ve direniş. Birincisi bu dönemim zorlukları açısından tutuklanmak. Tutuklamalar hiçbir zaman susturamayacak. Bu memlekette gazeteciler bir gelenekten geliyor. Bu ülkede bir sürü ölümüne bu işi yapmış, gazetecilik yapmış insanlar var. O gelenek yaşatılmaya devam edecek. İkinci zorluk davalar. Her haber yazdığımızda nasıl dava açılacak diye bekliyoruz. Belgeli skandalları ortaya çıkardığımızda insanlar utanırdı veya dava açmazdı daha skandal büyümesin diye. Şimdi bundan korkmuyorlar, istedikleri gibi dava açıyorlar. Ne olursa olsun iktidarın elinde olan medyanın yüzde 95’i ilgi görmüyor. Bir şeyi anlatmak, ondan ısrar etmek hele gerçek için bunu yapıyorsanız sizden daha güçlü kimse yok. Gerçeği savunuyorsanız onlardan bin kat daha güçlüdür. Bir gün her şey değişir yazdığımız her haber iddianame olur, belgesel yapılır. Bir arada durursak, örgütlenirsek bunları yenmek çok kolay” dedi.