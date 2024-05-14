İzmir'de Birkan Ekren isimli erkek boşandığı kadını öldürdü

İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren isimli erkek, boşandığı Sevim Duman isimli kadını silahla öldürdü. Sevim Duman'ın daha önce Birkan Ekren hakkında "tehdit ve hakaret" nedeniyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Kadın 14.05.2024 17:25 Giriş: 14.05.2024 17:25

Güncelleme: 14.05.2024 17:29 Kaynak: AA

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