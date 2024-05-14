İzmir'de Birkan Ekren isimli erkek boşandığı kadını öldürdü
İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren isimli erkek, boşandığı Sevim Duman isimli kadını silahla öldürdü. Sevim Duman'ın daha önce Birkan Ekren hakkında "tehdit ve hakaret" nedeniyle şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren isimli erkek boşandığı kadını katletti.
Birkan Ekren (38) ile boşandığı Sevim Duman (34) arasında 14 Mayıs Mahallesi 4029 Sokak'taki evde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ekren, yanındaki tabancayla Duman'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekren, aynı silahla intihar etti.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Ekren de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Duman ve Ekren'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Duman'ın şubat ayında, Birkan Ekren'den tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu, şikayet üzerine Ekren hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, ikilinin mart ayında da boşandığı öğrenildi.