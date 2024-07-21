İzmir'de birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

İzmir Bayraklı'da bir erkek, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak yaraladı. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren erkek gözaltına alındı.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'tan yapılan kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis, olay yerine giderken sokak üzerinde kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Şüpheli İ.Z'nin (24) birlikte yaşadığı Sidar Şimşek'i bıçakla yaraladığını anlatması üzerine polis, olay yerine gitti.

Bina önünde bulanan yaralı kadın için sağlık ekipleri çağrıldı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler şüphelinin olay yerine attığı bıçağı da buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.