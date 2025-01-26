İzmir'de bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İzmir'de 26-31 Ocak'ta çeşitli konser, sergi, söyleşi, tiyatro ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu; Konak Sahnesi'nde "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Hayal-i Temsil", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Ve Kazanan" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen Çocuk Oyunları Tiyatro Şenliği kapsamında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde "Masal Sandığı", Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda "Küçük Kahramanlar", Aliağa Cemevi'nde ve Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Meselhan" oyunlarını çocuklarla buluşturacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası 28 Ocak'ta, Olten Filarmoni Orkestrası 29 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne alacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 31 Ocak'ta AASSM'de "Mevsimler" konseri düzenleyecek. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun 30 Ocak'taki "Hicaz Faslı" konseri Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda gerçekleşecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 28 Ocak'ta "Şen Dul" operetini, 29 Ocak'ta "Vivaldi Mevsimler" konserini, 31 Ocak'ta ise "Tango Tango" gösterisini beğeniye sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında Urla Atatürk Kültür Merkezi, Tire Belediyesi Kültür Salonu, Kiraz Belediyesi Düğün Salonu, Karabağlar Bozyaka Kültür Merkezi, Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi, Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi, Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Tembeller Ailesi" filminin gösterimi yapılacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 27 Ocak'ta "Sanatın Çocuk Gelişimine ve Ebeveyn Çocuk İlişkisine Etkisi" söyleşisi, 29 Ocak'ta "Çocuklar için Renk ve Ahenk Ebru" atölyesi, 30 Ocak'ta "ISVAK İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu Bizim Şarkılarımız" konseri düzenlenecek.