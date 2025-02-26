İzmir'de bugün hangi ilçelerde yağmur bekleniyor? İzmir tüm ilçelere göre hava durumu (26 Şubat 2025)

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat 2025 hava durumu tahminlerine göre İzmir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı ilçelerde akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış görülebilir. İşte ilçelere göre detaylı hava durumu tahmini:

İZMİR HAVA DURUMU (26 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

Beklenen Hava: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu En Düşük Sıcaklık: 16°C

16°C En Yüksek Sıcaklık: (Belirtilmemiş)

İLÇELERE GÖRE 26 ŞUBAT 2025 İZMİR HAVA DURUMU

ALİAĞA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14°C

BALÇOVA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 16°C

BAYINDIR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

BAYRAKLI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

BERGAMA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

BEYDAĞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

BORNOVA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 17°C

BUCA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

ÇEŞME HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 15°C

ÇİĞLİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

DİKİLİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14°C

FOÇA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14°C

GAZİEMİR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

GÜZELBAHÇE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

KARABAĞLAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

KARABURUN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde aralıklı hafif yağmurlu.

En düşük sıcaklık: 13°C

KARŞIYAKA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 16°C

KEMALPAŞA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

KINIK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

KİRAZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 13°C

KONAK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 16°C

MENDERES HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

MENEMEN HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 16°C

NARLIDERE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

ÖDEMİŞ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 14°C

SEFERİHİSAR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

SELÇUK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 17°C

TİRE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

TORBALI HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

En düşük sıcaklık: 15°C

URLA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 14°C

26 Şubat 2025 İzmir hava durumu tahminlerine göre, genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Özellikle Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Urla gibi ilçelerde akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağmur görülebilir. Hava sıcaklıkları 13°C ile 17°C arasında değişecek.