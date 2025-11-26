İzmir'de Bugün Hava Nasıl? Hangi İlçelerde Yağış Var? 26 Kasım 2025 İzmir Hava Durumu

İzmir’de yaşayanlar güne sağanak yağış uyarısıyla başladı. Peki bugün İzmir'in merkezinde ve ilçelerinde hava sıcaklıkları kaç derece olacak? Hangi ilçelerde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor, hangilerinde hava parçalı bulutlu geçecek? İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba İzmir genelinde hava durumu, ilçelere göre sıcaklıklar ve 5 günlük tahmin raporu...

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – İZMİR GENEL HAVA DURUMU

Bugün İzmir merkezde hava gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C olarak ölçüldü. Gün boyunca zaman zaman şiddetli yağış geçişleri ve yer yer gök gürültüsü görülebilir. Öğle saatleri itibarıyla yağış etkisini artırırken akşam saatlerinde kısmen hafiflemesi bekleniyor.

İZMİR İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

İlçe Beklenen Hava En Yüksek (°C) İzmir (Merkez) Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 Aliağa Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 Balçova Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Bayındır Parçalı ve çok bulutlu 21 Bayraklı Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 19 Bergama Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 18 Beydağ Parçalı ve çok bulutlu 21 Bornova Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 Buca Parçalı ve çok bulutlu 19 Çeşme Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Çiğli Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Dikili Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 19 Foça Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Gaziemir Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 19 Güzelbahçe Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 Karabağlar Parçalı ve çok bulutlu 21 Karaburun Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Karşıyaka Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Kemalpaşa Parçalı ve çok bulutlu 21 Kınık Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 19 Kiraz Parçalı ve çok bulutlu 21 Konak Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 Menderes Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Menemen Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20 Narlıdere Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 19 Ödemiş Parçalı ve çok bulutlu 21 Seferihisar Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 Selçuk Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 22 Tire Parçalı ve çok bulutlu 22 Torbalı Parçalı ve çok bulutlu 21 Urla Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 20

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 26 Kasım Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12 21 27 Kasım Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14 22 28 Kasım Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14 18 29 Kasım Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13 19 30 Kasım Pazar Sağanak Yağışlı 12 19

Bugün İzmir’de yağış var mı?

Evet. Bugün İzmir merkez ve birçok ilçede gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık bugün kaç derece?

İzmir merkezde bugün en düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C.

Hangi ilçelerde hava yağışsız geçecek?

Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde hava parçalı bulutlu ancak yağış beklenmiyor.

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu boyunca gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü İzmir genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle gökgürültülü sağanak yağışlar gün içinde birçok ilçede görülecek. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olsa da yağış nedeniyle yer yer kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluğunu yanına alması, sürücülerin ise dikkatli olması önerilir.