İzmir'de Bugün Hava Nasıl? Hangi İlçelerde Yağış Var? 26 Kasım 2025 İzmir Hava Durumu
İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'de hangi ilçelerde yağmur yağacak? İzmir'in 5 günlük hava durumu nedir? 26 Kasım 2025 İzmir hava durumu ve tüm ilçe hava durumu tahmini haberimizde.
İzmir’de yaşayanlar güne sağanak yağış uyarısıyla başladı. Peki bugün İzmir'in merkezinde ve ilçelerinde hava sıcaklıkları kaç derece olacak? Hangi ilçelerde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor, hangilerinde hava parçalı bulutlu geçecek? İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba İzmir genelinde hava durumu, ilçelere göre sıcaklıklar ve 5 günlük tahmin raporu...
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – İZMİR GENEL HAVA DURUMU
Bugün İzmir merkezde hava gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C olarak ölçüldü. Gün boyunca zaman zaman şiddetli yağış geçişleri ve yer yer gök gürültüsü görülebilir. Öğle saatleri itibarıyla yağış etkisini artırırken akşam saatlerinde kısmen hafiflemesi bekleniyor.
İZMİR İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
|İlçe
|Beklenen Hava
|En Yüksek (°C)
|İzmir (Merkez)
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|21
|Aliağa
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|21
|Balçova
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Bayındır
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Bayraklı
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|19
|Bergama
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|18
|Beydağ
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Bornova
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|21
|Buca
|Parçalı ve çok bulutlu
|19
|Çeşme
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Çiğli
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Dikili
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|19
|Foça
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Gaziemir
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|19
|Güzelbahçe
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|21
|Karabağlar
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Karaburun
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Karşıyaka
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Kemalpaşa
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Kınık
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|19
|Kiraz
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Konak
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|21
|Menderes
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Menemen
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
|Narlıdere
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|19
|Ödemiş
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Seferihisar
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|21
|Selçuk
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|22
|Tire
|Parçalı ve çok bulutlu
|22
|Torbalı
|Parçalı ve çok bulutlu
|21
|Urla
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
|20
İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|26 Kasım Çarşamba
|Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
|12
|21
|27 Kasım Perşembe
|Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
|14
|22
|28 Kasım Cuma
|Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
|14
|18
|29 Kasım Cumartesi
|Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
|13
|19
|30 Kasım Pazar
|Sağanak Yağışlı
|12
|19
Bugün İzmir’de yağış var mı?
Evet. Bugün İzmir merkez ve birçok ilçede gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İzmir’de sıcaklık bugün kaç derece?
İzmir merkezde bugün en düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C.
Hangi ilçelerde hava yağışsız geçecek?
Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde hava parçalı bulutlu ancak yağış beklenmiyor.
İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu boyunca gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak.
26 Kasım 2025 Çarşamba günü İzmir genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle gökgürültülü sağanak yağışlar gün içinde birçok ilçede görülecek. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olsa da yağış nedeniyle yer yer kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluğunu yanına alması, sürücülerin ise dikkatli olması önerilir.