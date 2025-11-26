Giriş / Abone Ol
İzmir'de Bugün Hava Nasıl? Hangi İlçelerde Yağış Var? 26 Kasım 2025 İzmir Hava Durumu

İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'de hangi ilçelerde yağmur yağacak? İzmir'in 5 günlük hava durumu nedir? 26 Kasım 2025 İzmir hava durumu ve tüm ilçe hava durumu tahmini haberimizde.

BirBilgi
  • 26.11.2025 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de Bugün Hava Nasıl? Hangi İlçelerde Yağış Var? 26 Kasım 2025 İzmir Hava Durumu

İzmir’de yaşayanlar güne sağanak yağış uyarısıyla başladı. Peki bugün İzmir'in merkezinde ve ilçelerinde hava sıcaklıkları kaç derece olacak? Hangi ilçelerde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor, hangilerinde hava parçalı bulutlu geçecek? İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba İzmir genelinde hava durumu, ilçelere göre sıcaklıklar ve 5 günlük tahmin raporu...

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – İZMİR GENEL HAVA DURUMU

Bugün İzmir merkezde hava gökgürültülü sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C olarak ölçüldü. Gün boyunca zaman zaman şiddetli yağış geçişleri ve yer yer gök gürültüsü görülebilir. Öğle saatleri itibarıyla yağış etkisini artırırken akşam saatlerinde kısmen hafiflemesi bekleniyor.

İZMİR İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

İlçeBeklenen HavaEn Yüksek (°C)
İzmir (Merkez)Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı21
AliağaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı21
BalçovaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
BayındırParçalı ve çok bulutlu21
BayraklıParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı19
BergamaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı18
BeydağParçalı ve çok bulutlu21
BornovaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı21
BucaParçalı ve çok bulutlu19
ÇeşmeParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
ÇiğliParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
DikiliParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı19
FoçaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
GaziemirParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı19
GüzelbahçeParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı21
KarabağlarParçalı ve çok bulutlu21
KaraburunParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
KarşıyakaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
KemalpaşaParçalı ve çok bulutlu21
KınıkParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı19
KirazParçalı ve çok bulutlu21
KonakParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı21
MenderesParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
MenemenParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20
NarlıdereParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı19
ÖdemişParçalı ve çok bulutlu21
SeferihisarParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı21
SelçukParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı22
TireParçalı ve çok bulutlu22
TorbalıParçalı ve çok bulutlu21
UrlaParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı20

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
26 Kasım ÇarşambaGökgürültülü Sağanak Yağışlı1221
27 Kasım PerşembeGökgürültülü Sağanak Yağışlı1422
28 Kasım CumaGökgürültülü Sağanak Yağışlı1418
29 Kasım CumartesiGökgürültülü Sağanak Yağışlı1319
30 Kasım PazarSağanak Yağışlı1219

Bugün İzmir’de yağış var mı?

Evet. Bugün İzmir merkez ve birçok ilçede gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık bugün kaç derece?

İzmir merkezde bugün en düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C.

Hangi ilçelerde hava yağışsız geçecek?

Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde hava parçalı bulutlu ancak yağış beklenmiyor.

İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu boyunca gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü İzmir genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle gökgürültülü sağanak yağışlar gün içinde birçok ilçede görülecek. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olsa da yağış nedeniyle yer yer kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluğunu yanına alması, sürücülerin ise dikkatli olması önerilir.

