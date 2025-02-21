İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'in hangi ilçesinde kar bekleniyor? 21 Şubat 2025 İzmir tüm ilçeler hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 21 Şubat 2025 hava durumu tahmin raporuna göre, İzmir’de parçalı bulutlu hava hakim olacak. "İzmir'de yağmur var mı?", "İzmir'de sıcaklık kaç derece olacak?" gibi en çok merak edilen sorulara göre, şehir genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar 5-10°C arasında değişecek.

Özellikle kıyı ilçelerde hafif rüzgarlı ve serin bir hava beklenirken, yüksek ve kırsal kesimlerde ise sıcaklık daha düşük olacak. "Karaburun'da kar var mı?" sorusuna yanıt olarak, ilçenin yüksek ve kırsal kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Genel olarak İzmir’de soğuk hava etkili olmaya devam edecek ancak don ve buzlanma riski bulunmuyor.

İZMİR İLÇELERİNE GÖRE 21 ŞUBAT HAVA DURUMU

İzmir (Merkez): Parçalı bulutlu, rüzgar hafif esintili. (8°C)

Parçalı bulutlu, rüzgar hafif esintili. (8°C) Balçova: Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (9°C)

Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (9°C) Bayraklı: Serin ve parçalı bulutlu. (8°C)

Serin ve parçalı bulutlu. (8°C) Bornova: Parçalı bulutlu ve açık hava hakim. (10°C)

Parçalı bulutlu ve açık hava hakim. (10°C) Buca: Gün boyunca parçalı bulutlu ve serin hava bekleniyor. (7°C)

Gün boyunca parçalı bulutlu ve serin hava bekleniyor. (7°C) Çiğli: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor. (8°C)

Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor. (8°C) Gaziemir: Gün içinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. (8°C)

Gün içinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. (8°C) Karabağlar: Hafif rüzgarlı ve parçalı bulutlu. (7°C)

Hafif rüzgarlı ve parçalı bulutlu. (7°C) Konak: Parçalı bulutlu, sıcaklık gün içinde 9°C civarında olacak.

Parçalı bulutlu, sıcaklık gün içinde 9°C civarında olacak. Narlıdere: Hafif serinlik hissedilecek, parçalı bulutlu. (7°C)

Hafif serinlik hissedilecek, parçalı bulutlu. (7°C) Çeşme: Parçalı bulutlu, rüzgar hafif esintili. (9°C)

Parçalı bulutlu, rüzgar hafif esintili. (9°C) Dikili: Parçalı bulutlu hava hakim olacak. (7°C)

Parçalı bulutlu hava hakim olacak. (7°C) Foça: Çok bulutlu ve serin. (8°C)

Çok bulutlu ve serin. (8°C) Güzelbahçe: Hafif rüzgar eşliğinde parçalı bulutlu. (9°C)

Hafif rüzgar eşliğinde parçalı bulutlu. (9°C) Karaburun: Yüksek ve kırsal kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor . (6°C)

Yüksek ve kırsal kesimlerinde . (6°C) Seferihisar: Ilık ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. (9°C)

Ilık ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. (9°C) S elçuk: Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (9°C)

Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (9°C) Urla: Serin ve parçalı bulutlu. (8°C)

Serin ve parçalı bulutlu. (8°C) Aliağa: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık düşük. (7°C)

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık düşük. (7°C) Bayındır: Serin ve parçalı bulutlu hava hakim. (9°C)

Serin ve parçalı bulutlu hava hakim. (9°C) Bergama: Gün boyunca çok bulutlu hava etkili olacak. (6°C)

Gün boyunca çok bulutlu hava etkili olacak. (6°C) Beydağ: Serin ve parçalı bulutlu. (8°C)

Serin ve parçalı bulutlu. (8°C) Kemalpaşa: Hafif rüzgar ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. (7°C)

Hafif rüzgar ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. (7°C) Kınık: En düşük sıcaklıklardan biri, serin ve parçalı bulutlu. (5°C)

En düşük sıcaklıklardan biri, serin ve parçalı bulutlu. (5°C) Kiraz: Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (8°C)

Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (8°C) Menderes: Hafif esintili, parçalı bulutlu hava bekleniyor. (8°C)

Hafif esintili, parçalı bulutlu hava bekleniyor. (8°C) Menemen: Gün içinde sıcaklık 8°C, parçalı bulutlu hava hakim.

Gün içinde sıcaklık 8°C, parçalı bulutlu hava hakim. Ödemiş: Serin ama güneşli bir gün bekleniyor. (10°C)

Serin ama güneşli bir gün bekleniyor. (10°C) Tire: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C olacak.

Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C olacak. Torbalı: Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak. (7°C)

İZMİR’DE YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

"İzmir’de yağış var mı?" sorusuna MGM'nin verdiği tahmine göre, şehir genelinde yağış beklenmiyor. "İzmir'de hava ne zaman ısınacak?" sorusunun yanıtı olarak, hafta boyunca sıcaklıkların 7-12°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR VE ÖNERİLER

Soğuk hava etkisini sürdürecek: Özellikle sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar hissedilecek, kıyı kesimlerde hafif rüzgar etkili olacak.

Karaburun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı var: Karaburun’da kırsal alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İç kesimlerde sıcaklıklar daha düşük: Bergama, Kınık, Beydağ gibi ilçelerde hava daha serin olacak.