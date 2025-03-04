İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 4 Mart 2025 İzmir'in tüm ilçelerine göre hava durumu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Bugün İzmir’de yağmur var mı?, hava sıcaklığı kaç derece olacak?, rüzgarlı bir hava mı bekleniyor? gibi sorular en çok merak edilenler arasında. İzmir'in günlük hava durumu ise şöyle:

4 MART 2025 İZMİR HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre İzmir genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gün içerisinde sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek.

İZMİR TÜM İLÇELERİN HAVA DURUMU

İzmir’in ilçe ilçe İzmir hava durumu raporu:

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Aliağa: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C. Balçova: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Bayındır: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C. Bayraklı: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C. Bergama: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C. Beydağ: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C. Bornova: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 16°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 16°C. Buca: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C. Çeşme: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Çiğli: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Dikili: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Foça: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C. Gaziemir: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C. Güzelbahçe: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Karabağlar: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Karaburun: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 12°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 12°C. Karşıyaka: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Kemalpaşa: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C. Kınık: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Kiraz: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C. Konak: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Menderes: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C. Menemen: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Narlıdere: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 13°C. Ödemiş: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 18°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 18°C. Seferihisar: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Selçuk: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 16°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 16°C. Tire: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C. Torbalı: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 15°C. Urla: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 14°C.

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı genellikle parçalı ve az bulutlu şeklinde. İzmir’de bugün yağmur yağacak mı sorusuna ise, herhangi bir yağış beklenmiyor. İzmir’de hava kaç derece olacak sorusunun yanıtı ise ilçelere göre değişmekle birlikte en yüksek 12°C, en düşük 18°C arasında seyredecek.

Hava sıcaklıklarının gün boyunca yükselmesi bekleniyor. İzmir’de bugün dışarı çıkacak olanlar için hava nasıl olacak sorusuna yanıt olarak, hafif rüzgarlı ve ılıman bir hava olacağı için ince bir mont veya ceket giymek yeterli olacaktır.