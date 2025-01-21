İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir 5 günlük hava durumu (21-26 Ocak 2025)

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava etkisini biraz da olsa yitirdi. İzmir ise yağışlı bir hafta geçirecek. Peki İzmir'de yağmur kaç gün yağacak. İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'in günlük ve 5 günlük hava sıcaklığı tahminlerine bakalım:

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU (21 OCAK 2025)

İzmir'de bugün yağışlı bir hava yaşanması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 16 derece olacak.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir'de sağanak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. İzmir'in 5 günlük hava durumu şöyle: