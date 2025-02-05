İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağacak mı? İzmir hava durumu (5 Şubat 2025)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası İzmir'de hava durumu merak ediliyor. Peki İzmir'e kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak. 5 Şubat 2025 İzmir ve tüm ilçelerin hava durumu tahmini şöyle:

5 ŞUBAT 2025 İZMİR HAVA DURUMU

İzmir’de 5 Şubat 2025 tarihinde genel olarak parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 3, en yüksek 10 derece olarak ölçülecek. Şehir genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor.

İlçelere göre güncel İzmir hava durumu tahminleri ise şöyle:

İZMİR İLÇELERİNE GÖRE GÜNCEL HAVA DURUMU (5 ŞUBAT 2025)

İzmir (Genel) : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, 10°C Bornova : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C

: Parçalı bulutlu, 11°C Buca : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C

: Parçalı bulutlu, 9°C Çiğli : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C

: Parçalı bulutlu, 9°C Gaziemir : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C

: Parçalı bulutlu, 8°C Karabağlar : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C

: Parçalı bulutlu, 8°C Karşıyaka : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 1°C

: Parçalı bulutlu, 1°C Konak : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, 10°C Narlıdere: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C

KUZEY İLÇELERİ

Aliağa : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, 10°C Bayraklı : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C

: Parçalı bulutlu, 9°C Bergama : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C

: Parçalı bulutlu, 8°C Dikili : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C

: Parçalı bulutlu, 9°C Foça : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C

: Parçalı bulutlu, 11°C Kınık : Parçalı ve çok bulutlu, En düşük sıcaklık: 7°C

: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C Menemen: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C

GÜNEY VE BATI İLÇELERİ

Balçova : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, 10°C Çeşme : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C

: Parçalı bulutlu, 11°C Güzelbahçe : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, 10°C Karaburun : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C

: Parçalı bulutlu, 8°C Seferihisar : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C

: Parçalı bulutlu, 11°C Selçuk : Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, 10°C Urla: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C

İÇ KESİMLER VE DOĞU İLÇELERİ