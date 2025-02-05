İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağacak mı? İzmir hava durumu (5 Şubat 2025)
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava "İzmir'de kar yağacak mı" sorularını da beraberinde getirdi. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? İzmir ve tüm ilçelerin hava durumu tahmini haberimizde.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası İzmir'de hava durumu merak ediliyor. Peki İzmir'e kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak. 5 Şubat 2025 İzmir ve tüm ilçelerin hava durumu tahmini şöyle:
5 ŞUBAT 2025 İZMİR HAVA DURUMU
İzmir’de 5 Şubat 2025 tarihinde genel olarak parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 3, en yüksek 10 derece olarak ölçülecek. Şehir genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve herhangi bir yağış beklenmiyor.
İlçelere göre güncel İzmir hava durumu tahminleri ise şöyle:
İZMİR İLÇELERİNE GÖRE GÜNCEL HAVA DURUMU (5 ŞUBAT 2025)
- İzmir (Genel): Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
- Bornova: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C
- Buca: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Çiğli: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Gaziemir: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C
- Karabağlar: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C
- Karşıyaka: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 1°C
- Konak: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
- Narlıdere: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
KUZEY İLÇELERİ
- Aliağa: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
- Bayraklı: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Bergama: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C
- Dikili: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Foça: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C
- Kınık: Parçalı ve çok bulutlu, En düşük sıcaklık: 7°C
- Menemen: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
GÜNEY VE BATI İLÇELERİ
- Balçova: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
- Çeşme: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C
- Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
- Karaburun: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C
- Seferihisar: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C
- Selçuk: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
- Urla: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C
İÇ KESİMLER VE DOĞU İLÇELERİ
- Bayındır: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Beydağ: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 7°C
- Kiraz: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Menderes: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 8°C
- Ödemiş: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 11°C
- Tire: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 9°C
- Torbalı: Parçalı bulutlu, En düşük sıcaklık: 10°C