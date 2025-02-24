İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Tüm ilçelere göre İzmir hava durumu (24 Şubat 2025)

Soğuk hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, İzmir'in hava durumu da merak konusu. Bugün İzmir'de hava nasıl? Karşıyaka'da, Torbalı'da, Bornova'da, Buca'da, Bayraklı'da, Seferihisar'da, Selçuk'ta hava nasıl olacak? Tüm ilçelere göre 24 Şubat 2025 İzmir hava durumu tahminleri şöyle:

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ve genel olarak 7 ila 12 derece arasında değişecek. İşte İzmir'in tüm ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:

Hava durumu: Az bulutlu

Az bulutlu Günlük en düşük sıcaklık: 7°C

7°C Günlük en yüksek sıcaklık: 12°C

İLÇELERE GÖRE İZMİR HAVA DURUMU (24 ŞUBAT 2025)

İzmir: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Aliağa: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Balçova: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Bayındır: 11°C, az bulutlu

11°C, az bulutlu Bayraklı: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Bergama: 8°C, az bulutlu

8°C, az bulutlu Beydağ: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Bornova: 12°C, az bulutlu

12°C, az bulutlu Buca: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Çeşme: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Çiğli: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Dikili: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Foça: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Gaziemir: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Güzelbahçe: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Karabağlar: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Karaburun: 7°C, az bulutlu

7°C, az bulutlu Karşıyaka: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Kemalpaşa: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Kınık: 8°C, az bulutlu

8°C, az bulutlu Kiraz: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Konak: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Menderes: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Menemen: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Narlıdere: 8°C, az bulutlu

8°C, az bulutlu Ödemiş: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Seferihisar: 11°C, az bulutlu

11°C, az bulutlu Selçuk: 11°C, az bulutlu

11°C, az bulutlu Tire: 11°C, az bulutlu

11°C, az bulutlu Torbalı: 10°C, az bulutlu

10°C, az bulutlu Urla: 9°C, az bulutlu

İzmir'de Bugün Yağış Bekleniyor mu?

Bugün İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak az bulutlu olacak ve sıcaklıklar gün içinde 7 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir Hava Durumu İçin Öneriler

Gün içinde hava açık ve ılık olacağından hafif kıyafetler tercih edilebilir.

Gece sıcaklıkları düşük olabileceğinden sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olunmalıdır.

Rüzgar etkisi düşük olacak ancak kıyı bölgelerinde hafif esinti hissedilebilir.