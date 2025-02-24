İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Tüm ilçelere göre İzmir hava durumu (24 Şubat 2025)
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk etmedi. Peki İzmir'de bugün hava nasıl? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? İzmir'in ilçelerinde hava nasıl olacak? İzmir'in tüm ilçelerinin 24 Şubat 2025 detaylı hava durumu tahmini haberimizde.
Soğuk hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, İzmir'in hava durumu da merak konusu. Bugün İzmir'de hava nasıl? Karşıyaka'da, Torbalı'da, Bornova'da, Buca'da, Bayraklı'da, Seferihisar'da, Selçuk'ta hava nasıl olacak? Tüm ilçelere göre 24 Şubat 2025 İzmir hava durumu tahminleri şöyle:
İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de 24 Şubat 2025 Pazartesi günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ve genel olarak 7 ila 12 derece arasında değişecek. İşte İzmir'in tüm ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:
- Hava durumu: Az bulutlu
- Günlük en düşük sıcaklık: 7°C
- Günlük en yüksek sıcaklık: 12°C
İLÇELERE GÖRE İZMİR HAVA DURUMU (24 ŞUBAT 2025)
- İzmir: 10°C, az bulutlu
- Aliağa: 9°C, az bulutlu
- Balçova: 10°C, az bulutlu
- Bayındır: 11°C, az bulutlu
- Bayraklı: 10°C, az bulutlu
- Bergama: 8°C, az bulutlu
- Beydağ: 9°C, az bulutlu
- Bornova: 12°C, az bulutlu
- Buca: 9°C, az bulutlu
- Çeşme: 10°C, az bulutlu
- Çiğli: 10°C, az bulutlu
- Dikili: 9°C, az bulutlu
- Foça: 9°C, az bulutlu
- Gaziemir: 10°C, az bulutlu
- Güzelbahçe: 10°C, az bulutlu
- Karabağlar: 10°C, az bulutlu
- Karaburun: 7°C, az bulutlu
- Karşıyaka: 10°C, az bulutlu
- Kemalpaşa: 9°C, az bulutlu
- Kınık: 8°C, az bulutlu
- Kiraz: 9°C, az bulutlu
- Konak: 10°C, az bulutlu
- Menderes: 10°C, az bulutlu
- Menemen: 10°C, az bulutlu
- Narlıdere: 8°C, az bulutlu
- Ödemiş: 10°C, az bulutlu
- Seferihisar: 11°C, az bulutlu
- Selçuk: 11°C, az bulutlu
- Tire: 11°C, az bulutlu
- Torbalı: 10°C, az bulutlu
- Urla: 9°C, az bulutlu
İzmir'de Bugün Yağış Bekleniyor mu?
Bugün İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak az bulutlu olacak ve sıcaklıklar gün içinde 7 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir Hava Durumu İçin Öneriler
Gün içinde hava açık ve ılık olacağından hafif kıyafetler tercih edilebilir.
Gece sıcaklıkları düşük olabileceğinden sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olunmalıdır.
Rüzgar etkisi düşük olacak ancak kıyı bölgelerinde hafif esinti hissedilebilir.