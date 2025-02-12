İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir tüm ilçeler detaylı hava durumu (12 Şubat 2025)

İzmir’de 12 Şubat 2025’te hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu, sıcaklık hangi ilçelerde daha yüksek seyredecek? Kıyı kesimlerde rüzgar hissedilecek mi, gün boyu güneş etkili olacak mı? Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin mi olacak? Detaylara bakalım!

İZMİR HAVA DURUMU (12 ŞUBAT 2025)

İzmir, 12 Şubat 2025’te güneşin kendini göstereceği, az bulutlu ve ılık bir gün geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, kent genelinde yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İzmir merkezde sıcaklık 11°C olurken, ilçelerde hafif farklılıklar görülecek.

İZMİR İLÇELERİNDE HAVA DURUMU

En sıcak bölgeler: Konak ve Bornova 11°C ile İzmir’in en sıcak ilçeleri olacak.

Konak ve Bornova ile İzmir’in en sıcak ilçeleri olacak. Ortalama sıcaklıkta olan ilçeler: Bayraklı, Balçova, Çeşme, Çiğli, Dikili, Güzelbahçe, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Selçuk gibi ilçelerde sıcaklık 10°C civarında seyredecek.

Bayraklı, Balçova, Çeşme, Çiğli, Dikili, Güzelbahçe, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Selçuk gibi ilçelerde sıcaklık seyredecek. Biraz daha serin bölgeler: Aliağa, Bayındır, Beydağ, Buca, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Tire ve Torbalı gibi ilçelerde sıcaklık 9°C seviyelerinde olacak.

Aliağa, Bayındır, Beydağ, Buca, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Tire ve Torbalı gibi ilçelerde sıcaklık olacak. En soğuk ilçeler: Karabağlar, Narlıdere ve Urla 8°C ile günün en serin ilçeleri arasında yer alırken, Karaburun ve Kınık 7°C ile İzmir’in en düşük sıcaklığa sahip bölgeleri olacak.

Karabağlar, Narlıdere ve Urla ile günün en serin ilçeleri arasında yer alırken, Karaburun ve Kınık ile İzmir’in en düşük sıcaklığa sahip bölgeleri olacak. Parçalı bulutlu ilçeler: Bergama ve Kınık’ta hava parçalı ve az bulutlu geçecek, diğer ilçelerde genel olarak az bulutlu hava hakim olacak.

İZMİR’DE GÜNLÜK HAVA KOŞULLARI

Yağış beklenmiyor, güneş etkili olacak: Gün boyunca İzmir’de hava az bulutlu ve açık olacak.

Gün boyunca İzmir’de hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde: Genel olarak 7°C ile 11°C arasında değişen sıcaklık değerleri İzmir için normal kabul ediliyor.

Genel olarak İzmir için normal kabul ediliyor. Rüzgar hafif esebilir: Deniz kıyısındaki ilçelerde hafif rüzgar hissedilebilir ancak sert bir hava olasılığı düşük.

İZMİRLİLER İÇİN GÜNLÜK ÖNERİLER