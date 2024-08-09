İzmir'de buzdolabında bir kadının cansız bedeni bulunmuştu: Tekne sahibi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede buzdolabına gizlenmiş bir kadına ait cansız beden bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. (39) ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ş.A'nın emniyetteki ifadesinde, yaşamını yitiren Hilmiye Tuğba Esgin'in arkadaşı olduğunu, teknede bir süredir birlikte yaşadıklarını, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

OLAY

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki gün önce Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadının cansız bedeni bulunmuştu. Cansız bedenin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.Ö. gözaltına alınmıştı.