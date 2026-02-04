İzmir'de çarşı ve mahalle bekçisini silahla yaralayan zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devriye görevindeki çarşı ve mahalle bekçisini tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde İ.K. (53) tarafından İzmir Caddesi'nde devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçilerine tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda bekçi A.T. (36) bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan bekçi, tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince İ.K. suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Şüphelinin geçmişte ruhsatsız silah taşıma nedeniyle işlem gördüğü, olay sırasında alkollü olduğu ve kendisine daha önce işlem yapan görevliler olduğunu düşünerek bekçilere ateş açtığı belirtildi.