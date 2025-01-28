İzmir'de çatıdan düşen işçi öldü

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde tamir için çıktığı binanın çatısında üzerine bastığı kiremidin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düşen Yaşar Bozkurt (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bostanlı semti Tarık Dursun Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki tek katlı evin çatısında çalışan Yaşar Bozkurt, bastığı kiremidin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bozkurt'un düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Bozkurt'tan geriye olay yerindeki bir çift ayakkabı kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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