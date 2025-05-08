İzmir'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı dahil 4 kişi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde duvarlara Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli yazı yazıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde duvarlara Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli yazı yazıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
7 Mayıs gecesi 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli olduğu belirtilen duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yazıları yazdığı iddiasıyla CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı M.D. ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. gözaltına alındı. Söz konusu kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haklarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu malına zarar verme iddialarıyla soruşturma başlatılan 4 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.