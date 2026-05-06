İzmir'de CHP'li Meclis üyesi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamalarıyla tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Kadir Dalgıç’ın bir sosyal medya platformu (Instagram) üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin hakkında soruşturma başlatıldığı, içerikte yer alan ifadeler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Tehdit', 'Kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Kadir Dalgıç, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dalgıç, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.