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İzmir'de Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çiçek Adası'nda çıkan yangın, söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Güncel
  • 17.06.2024 07:26
  • Giriş: 17.06.2024 07:26
  • Güncelleme: 17.06.2024 07:28
Kaynak: AA
İzmir'de Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü

 İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

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