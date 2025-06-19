İzmir'de çocuk istismarı suçundan aranan kişi gözaltına alındı

İzmir’de "çocuğa cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı kimlik sorgusu sonucunda hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişi, gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi.