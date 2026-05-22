İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu: Bir veteriner gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında bir veteriner hekim gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine bölgeye ekip sevk edilerek inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Cadde üzerindeki çöp konteynerleri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir veteriner hekimin başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındığı bildirildi.

Hekimin gözaltı işlemleriyle kedi ölümlerine ilişkin savcılığın soruşturması devam ediyor.