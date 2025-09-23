İzmir'de çöp krizi: İçişleri Bakanlığı CHP'li 3 belediye hakkında inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de bazı ilçelerde yaşanan çöp krizine ilişkin 3 CHP'li belediye hakkında inceleme başlattı.

Egedesonsöz gazetesinde yer alan habere göre bakanlık, konuya ilişkin iki mülkiye müfettişini görevlendirdi ve belediyelerden sorunla ilgili bilgi ve belge talep etti.

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıklarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütecek.