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İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 05.10.2024 13:45
  • Giriş: 05.10.2024 13:45
  • Güncelleme: 05.10.2024 13:47
Kaynak: AA
İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.

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