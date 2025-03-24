İzmir'de coşku büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artan eylem ve protestolar 6’ncı gününde devam ediyor.

İzmirliler yine İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Eyleme, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Gençlere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi:

“Eylem yapmalıyız ama öyle yapmalıyız ki, o çocukların anne babası endişe ediyor. Ben kimseye eylem yapmayın demiyorum ama Gezi eylemlerinde biz de vardık. 1 ay boyunca gece gündüz bir şeyler yaptık, sonunda herkes evine döndü ve benzer şeyleri artırarak yaşatmaya devam ettiler bize. Her birinizi ayrı ayrı seviyorum. O hesabı mutlaka soracağız, o hesabın sorulacağından şüpheniz olmasın ama öyle bir şey yapmalıyız ki kimsenin burnu kanamadan, hastanede yoğun bakımda yatmadan, kimsenin kafası gözü kırılmadan, hepimizin aklımızla, yüreğimizle öyle yollar bulmalıyız ki bunları yenelim. Ben sadece gördüğümü, hissettiğimi paylaşıyorum. Hiçbir gencimizin yaralanmasını, incinmesini istemiyorum. Kazanamayacağımız bir kavgaya değil, kazanacağımız bir mücadeleye girmek istiyorum.”

Gençleri siyaset yapmaya davet eden Tugay, “Hepinizi siyaset yapmaya davet ediyorum, bu ülkenin gerçeklerinin farkında olmayan insanlara bu ülkenin gerçeklerini anlatmaya davet ediyorum. Bütün meydanlar, çarşısı, pazarı her yerde bu ülkenin aydın insanları kandırılmış insanlara gerçekleri anlatmalı. Hepinizi bu mücadeleye davet ediyorum. İşte o zaman kazanırız, o zaman Ekrem Başkan da cezaevinden çıkar, kimsenin burnu kanamadan bu mücadeleyi kazanmış oluruz. Dayak yemem gerekirse dayak yiyeceğim. Cezaevinde yatmam gerekirse cezaevinde yatacağım. Her türlü mücadeleyi kendi adıma yapacağım. Ama hiçbir gencimizin üzülmesine, incinmesine istemiyorum. Böyle bir şey istiyorum diyemem” diye konuştu.

BU YOLU BERABER YÜRÜYECEĞİZ

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Nuri Yüksel ise, “Faşizme karşı onuz omuza bir aradayız. 85 milyon yalnız insan yaratmak istediler. En uzaktaki arkadaş sen de yalnız değilsin. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Geleceğimize ve gençlerimize sahip çıkıyoruz. Emeğimizi, hakkımızı ve irademizi savunacağız. Umudumuzu hiç kaybetmeden bu yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençler ise genel grev genel direniş çağrısı yaparak, “Bugün burada dini dili ırkı mezhebi fark etmeksizin direnen tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizler tüm üniversiteliler liseli öğrenciler direnişte olan halk ve tüm toplum olarak Türkiye'deki her bir bireyi genel grev genel direniş çağrısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Tüm bu haksızlık, adalete adaletsizliğe ve bütün yaşanan bu olaylar sonucunda birlik olmaya gelen burada mücadele eden bütün üniversiteli ve liseli arkadaşlarım hep birlikte genel grev genel direniş çağrısını tekrarlarsa daha güzel bir geleceğimiz olabilir” dedi.

SARAYIN AKADEMİSİNE BOYKOT

Akademideki boykotlarını devam edeceklerini vurgulayan gençler, “Gençlerin, üniversitelilerin taleplerini topladık. Peki bu talepler neler? Özgür üniversiteler istiyoruz, kayyum istemiyoruz. Saray rejiminin hocalarını istemiyoruz. Anayasal hakkımızı kullanılırken darp edilmek istemiyoruz. Forumlarımıza her gün her üniversitede devam edecek tüm öğrenci arkadaşlarıma bu forumlara katılmaya, akademiyi sarayın akademisini boykot etmeye çağırıyorum. Gençlik sokakta, gençlik okulda direniyor. İşçi gençlik el ele genel greve” diye konuştu.

BORNOVA'DA DA EYLEM

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ise Bornova Küçük Park'ta bir araya geldi. Öğrenciler, Küçük Park'tan Büyük Park'a yürüdü. Öğrenciler, şarkılar ve marşlar söylerek tepkilerini dile getirdi.