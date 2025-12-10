İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Konak’ta Pasaport İskelesi yakınlarında denizde bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Mertcan Sarı’ya ait olduğu belirlendi. Deniz polisinin çıkardığı Sarı’nın cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Pasaport İskelesi yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve deniz polisi yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan cesedin 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğu belirlendi.
Sarı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.