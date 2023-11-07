İzmir'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 Kasım Pazar günü yüzmek için denize girdikten sonra ulaşılamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Boyalık Plajı'nda denize giren Barış Özgür'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, plaj ve çevresinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve botlar denizde Özgür'ü bulmak için üç gündür çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopterle de çalışmalara havadan destek veriyor.

Özgür'ün yakınları çalışmalarını kıyıdan takip ediyor.