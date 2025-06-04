Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de denize giren yaşlı boğulma tehlikesi geçirdi

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 19:48
  • Giriş: 04.06.2025 19:48
  • Güncelleme: 04.06.2025 19:48
Kaynak: AA
İzmir'de denize giren yaşlı boğulma tehlikesi geçirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı hastanede tedavi altına alındı.

Çeşmealtı Mahallesi'ndeki Gelinkaya Halk Plajı'na ailesiyle yüzmek için giren Arif A. (77), bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Arif A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol