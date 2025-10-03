İzmir'de depoda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de göründü.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.