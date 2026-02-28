İzmir'de derbi günü

İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedefler peşinde olan ezeli rakipler Karşıyaka ile Altay yarın İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. İki kulübün ortak kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları ev sahibi konumundaki Karşıyaka taraftarları için numaralı tribün 300 TL, VIP A tribün 750, VIP C tribün 1250 TL, maraton tribün 100 TL'den satışa sunulurken, yeşil-kırmızılılar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Kulüpler arasında ilk yarıdaki anlaşma gereği kale arkasında misafir tribünde yer alacak Altay taraftarlarına ise 35 TL'den satılacak biletler siyah-beyazlı yönetime teslim edildi.

Sezonun ilk yarısında ev sahibi konumunda olan Altay yönetimi, Karşıyaka taraftarı için deplasman tribün biletlerini 35.5 TL'den satarak jest yapmıştı. Grupta üst üste ikinci galibiyetini geçen hafta Nazillispor'u 10-0 gibi Türk futbolunun gol rekorlarından biriyle yenerek alan Karşıyaka, 47 puanla play-off hattında üçüncü sırada yer alıyor. Kaf-Kaf'ın bileği 4 maçtır bükülmüyor. 3 haftadır mağlup olmayan Altay ise 20 puanla düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışıyor. Altay'ın bu sezon 6 puanı eski yabancı kalecisi Stachowiak'a olan borçları yüzünden FIFA tarafından silinmişti.

BİR ASRI AŞTILAR, 7 YIL SONRA BU SEZON RAKİP OLDULAR

Sezonun ilk yarısında 7 yıl sonra ilk kez karşılaşan iki ezeli rakibin mücadelesinde Karşıyaka öne geçmiş ancak son anlarda Altay'ın beraberlik golüyle derbi 1-1 sonuçlanmıştı. Taraftarlar arasında önceki yıllarda dostluk rüzgarları eserken, ilk yarıdaki derbinin özellikle son dakikalarında gerginlik yaşanmıştı. İzmir'in en eski spor kulüpleri olup 1912'de kurulan Karşıyaka ile 1914'te kurulan Altay arasında 1959'dan bu yana ulusal düzeyde oynanan 58 resmi müsabakada siyah-beyazlılar 24, galibiyet elde etti. İki takım 21 kez berabere kalırken, yeşil-kırmızılılar ise 13 kez sahadan zaferle ayrıldı. Altay ve Karşıyaka, Süper Lig'de 28, 1'inci Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 8, 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de ise bu sezon 1 kez karşı karşıya geldi.

ALTAY EVİNDE BU KEZ MİSAFİR

Altay, 2021 yılında yenilenmiş haliyle kapılarını açıp, takımın efsane futbolcu ve teknik direktörü olan Mustafa Denizli'nin adını taşıyan stadında ilk kez misafir taraf olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda misafir tribünde yer alacak. Altay'da kaleci Semih, stoper Arif, sağ kanat Mehmet Nur sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Cezaları biten orta saha oyuncusu Ege ve santrfor Ünal Alihan takımdaki yerlerini alabilecek. Hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre'nin durumu maç saatinde netleşecek.

TOLGA'NIN DUYGUSAL MAÇI

Karşıyaka kadrosunun en tecrübeli ismi Tolga Ünlü daha önce şampiyonluk sevinci ve küme düşme acısı yaşadığı eski takımı Altay'a yeşil-kırmızılılarla rakip olacak. Altay'da 2021'de 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayıp, 2022'de Süper Lig'den düşen Tolga, 2023-2024 sezonunun devre arasında kulüpten ayrıldı. Altay o sezon sonunda da 1'inci Lig'e veda etti. Bu sezon Karşıyaka'ya transfer olan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu yeşil-kırmızılılarda play-off hattında zirve mücadelesi veriyor. Altay ise amatöre düşmekten kurtulmaya çalışıyor. Tolga iki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçta 11'de forma giymişti. Karşıyaka'da derbi öncesi sakatlığı bulunan Alpay iyileşirken, cezası biten yeni transfer İlyas ise ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Defansta iki ismin hazır olduğu Kaf-Kaf'ta antrenmanda sakatlanan stoper Ensar'ın ise oynaması zor.