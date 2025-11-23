İzmir'de derin sessizlik

Süper Lig'de sezonun en formda ekiplerinden Göztepe ile son haftaların flaş sonuçlarına imza atan takımı Kocaelispor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye ve yüksek tempoya sahne olan maçta gol sesi çıkmadı. 0-0.

Evinde şu ana kadar maç kaybetmeyen Göztepe'ye karşı oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Kocaeli zorlu deplasmandan değerli bir puanla çıkmayı başardı. Topa daha çok sahip olan ve rakibinin yoğun presini kıran yeşil-siyahlılar, ev sahibine oranla galibiyeti daha çok hak eden taraftı.

GÖZTEPE İSABETLİ ŞUT ATAMADI

Rakip kaleye isabetli şut atamayan Göztepe ise alışılagelmiş iç saha oyunun uzağında bir performans sergiledi. Pres planı tutmayınca alternatif üretemeyen İzmir ekibi pozisyon üretmekte de zorlandı ve kısır geçen karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 23 puana Kocaeli ise 15 puana yükseldi. Göztepe haftaya Antalyaspor'a konuk olurken Kocaeli evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.