İzmir'de DEVA Partisi'nden istifa eden 83 isim CHP'ye katıldı

DEVA Partisi'nden 31 Mart seçimlerinde Konak Belediye başkan adayı olan Ali Rıza Uygur'un da aralarında bulunduğu 83 isim istifa ederek CHP'ye katıldı. Yeni üyeler için CHP Konak İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, genel başkan Özgür Özel'in "Baba evi" çağrısını hatırlatarak, İzmir’de üye sayısını 1 yıl içinde ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEVA Partisi'nden Konak Belediye başkan adayı olan Ali Rıza Uygur ile ilçe yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 83 isim partilerinden istifa ederek CHP'ne katıldı.

CHP Konak İlçe Örgütü'ne üye olan isimler için ilçe başkanlığı binasında rozet takma töreni düzenlendi. Törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve ilçe örgütü üyeleri katıldı.

ASLANOĞLU: "CHP’YE, BABA OCAĞINA ÇOK GÜÇLÜ KATILIMLAR GÖRÜYORUZ"

Törende konuşan il başkan Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Baba evi" çağrısını hatırlatarak İzmir’de üye sayısını 1 yıl içinde ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. Aslanoğlu, “Genel Başkanımız ‘burası baba evi’ diyor. Bazen günler geçince baba evinden büyüyenlerin kimisi ırakta kimisi yakında olabiliyor. Ama günü gelince yine baba evine geri dönüyor. Baba evine geri dönen tüm arkadaşlarımıza ‘Baba evine hoş geldiniz’ diyoruz. Özellikle yerel seçimlerden sonra CHP’ye, baba ocağına çok güçlü katılımlar görüyoruz. Her gün ilçelerimizde ve il binamızda partimiz büyüyerek katlanıyor. Bizler 1 yıl sonra üye sayımızı iki katına çıkarma hedefiyle yol alıyoruz. Önceki dönemlerde başka partilerde ülkesi için mücadele etmiş tüm arkadaşlarımızı CHP’nin saflarına davet ediyoruz. Hep birlikte daha güçlü olmaya, iktidara yürümeye davet ediyoruz” dedi.

İLGAZİ: "ÖZEL’İN GENEL BAŞKANLIĞI ALDIĞI GÜN KADAR HEYECANLIYIM"

CHP Konak İlçe Başkanı İlgazi ise “Bugün CHP Konak için çok önemli bir gün. Çok önemli bir katılım olacak. Büyük bir güç hatta mihenk diyeceğimiz bir aile bugün ailemize katılım sağlıyor. Ali Rıza başkanımızla biz seçim sürecinde hep omuz omuza çalıştık. Bu örgüte büyük bir güç katacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

MUTLU: "MEYVELERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Konak Belediye Başkanı Mutlu da “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz, bireysel ve toplumsal özgürlükler için yan yana yürüdüğümüz arkadaşlarımızla aynı partide buluşmak çok heyecan verici. Bundan sonraki çalışmaları aynı parti altında yürütmemizin güzelliğinin önümüzdeki dönemde meyvelerini birlikte alacağımızı bildiğimiz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

UYGUR: "DİĞER BÜTÜN PARTİLER CHP’YE GÖRE KENDİNİ AYARLAR"

CHP’ye geçen 31 Mart seçimlerinde DEVA Partisi'nden Konak Belediye başkan adayı olan Ali Rıza Uygur da “CHP, Türkiye’nin demokrasisinin ve Cumhuriyetin ana direğidir. Diğer bütün partiler CHP’ye göre kendini ayarlar. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in baba evi çağrısına biz de uyduk. Güç katmaya geldik. Umarım bu yolu bundan sonra beraber yürürüz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'ye katılan yeni üyelere parti rozeti takıldı.