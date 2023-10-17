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İzmir'de devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde, arazi çalışması sırasında devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 23:57
  • Giriş: 17.10.2023 23:57
  • Güncelleme: 17.10.2023 23:57
Kaynak: AA
İzmir'de devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sulubay (25) idaresindeki İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Selçuk Orman İşletme Şefliğine ait 35 E 8948 plakalı arazöz, Çamlık mevkisinde arazi çalışması sırasında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Sulubay hayatını kaybetti.

Sulubay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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