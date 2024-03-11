İzmir'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alim B. (19) yönetimindeki 48 AGU 851 plakalı hafif ticari araç, Yanıkkırı mevkisinde devrildi.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Caner D, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nefise Ö. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.