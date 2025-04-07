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İzmir'de devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 11:24
  • Giriş: 07.04.2025 11:24
  • Güncelleme: 07.04.2025 11:24
Kaynak: AA
İzmir'de devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Süleyman Z.'nin kullandığı 35 S 02567 plakalı işçi servis, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 7 işçi sağlık ekiplerince Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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