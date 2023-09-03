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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 11:50
  • Giriş: 03.09.2023 11:50
  • Güncelleme: 03.09.2023 11:51
Kaynak: AA
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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Selahattin Faydalı'nın (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Ali Fuat Erden Mahallesi'ndeki 9781 Sokak'ta yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki yola yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Faydalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan kaza yerine gelen sürücünün yakınları, gözyaşı döktü.

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