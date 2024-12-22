İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Refik Mert'in (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Caddesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mert'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Refik Mert'in amatör olarak müzisyenlik yaptığı belirtildi.