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İzmir'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 14:38
  • Giriş: 28.07.2025 14:38
  • Güncelleme: 28.07.2025 14:38
Kaynak: AA
İzmir'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan B. (21) idaresindeki 35 AZP 644 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi, raylarda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki yolcu Alper Şaloğlu'nun (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan B, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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