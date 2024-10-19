İzmir'de devrilen motosikletteki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
E.G. idaresindeki motosiklet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik ışıklarında durdu.
Hareket ettiği sırada iki aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosiklette bulunan Ramazan Özdemir yaralandı.
Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletin sürücüsü E.G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.