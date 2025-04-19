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İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 22:53
  • Giriş: 19.04.2025 22:53
  • Güncelleme: 19.04.2025 22:53
Kaynak: AA
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ali Özçelik (47) idaresindeki 35 YKD 68 plakalı traktör, Kaplan Mahallesi'nde incir bahçesinde toprağı işlediği sırada devrildi.

Özçelik, devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü Özçelik'in evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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