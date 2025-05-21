İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Halik Aksoy'un (38) kullandığı 35 Z 8476 plakalı traktör, Horzum Mahallesi Gencer mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksoy'un cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.