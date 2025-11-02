İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Çobanlar Mahallesi'nde İbrahim Öztürk (63) yönetimindeki 35 ZBD 82 plakalı traktör tarlada çalışma yaptığı sırada şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk hayatını kaybetti.
Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.