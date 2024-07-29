İzmir'de DİSK binasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
DİSK İzmir Şubesi binasında yangın çıktı. Bir kişinin dumandan etkilendiği, yangının çatı katındaki sistem odasında çıktığı belirtildi.
Kaynak: DHA
İzmir’in Konak ilçesindeki DİSK İzmir Şubesi'nin binasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
İlçeya bağlı Etiler Mahallesi'ndeki 5 katlı DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubesi binasının çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, çatıdaki sistem odasında çıkan yangını fark edenler, ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale edilirken, bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Çalışmalar sonunda yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.